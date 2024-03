Fünf Kandidaten stehen zur Wahl Fragen vor der Oberbürgermeisterwahl: Wollen die Kandidaten das Hochhaus in Sangerhausen behalten oder abreißen?

Am 14. April wird in Sangerhausen ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die MZ befragt dazu in loser Folge die fünf Kandidaten. Heute Teil 2, der geplante Abriss des einzigen Sangerhäuser Hochhauses. Was die Bewerber dazu sagen.