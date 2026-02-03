Die Automaten werden voraussichtlich noch in dieser Woche aufgestellt. Wo weitere Automaten außerdem noch vorgesehen sind.

Neue Parkscheinautomaten in Stolberg: Wo jetzt Gebühren fällig werden und wann es losgeht

In Stolberg sollen jetzt auf den Parkplätzen am Bahnhof und im Kalten Tal Parkscheinautomaten aufgestellt werden.

Stolberg/MZ. - Die Zeiten, in denen Touristen in Stolberg fürs Parken nichts zu bezahlen brauchten, enden. Wie Bauamtsleiter Björn Schade in der Gemeinderatssitzung mitteilte, werden voraussichtlich an diesem Donnerstag Parkscheinautomaten auf den Parkplätzen am Bahnhof und im Kalten Tal aufgestellt. Das ist seit Monaten geplant.