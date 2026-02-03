weather starkbewoelkt
Stolberg
Die Automaten werden voraussichtlich noch in dieser Woche aufgestellt. Wo weitere Automaten außerdem noch vorgesehen sind.

Von Helga Koch 03.02.2026, 06:15
In Stolberg sollen jetzt auf den Parkplätzen am Bahnhof und im Kalten Tal Parkscheinautomaten aufgestellt werden.
In Stolberg sollen jetzt auf den Parkplätzen am Bahnhof und im Kalten Tal Parkscheinautomaten aufgestellt werden. Foto: Symbolbild/picture alliance/dpa

Stolberg/MZ. - Die Zeiten, in denen Touristen in Stolberg fürs Parken nichts zu bezahlen brauchten, enden. Wie Bauamtsleiter Björn Schade in der Gemeinderatssitzung mitteilte, werden voraussichtlich an diesem Donnerstag Parkscheinautomaten auf den Parkplätzen am Bahnhof und im Kalten Tal aufgestellt. Das ist seit Monaten geplant.