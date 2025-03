Südharz/MZ. - Es ging ruckzuck, schon hatten am Dienstagabend die fünf Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung Südharz (Mansfeld-Südharz) über die geplanten Parkgebühren zugestimmt. Die sollen künftig auf den öffentlichen Parkplätzen an der Heimkehle in Uftrungen sowie in Stolberg im Kalten Tal, am Bahnhof, an der Waldbühne und auf dem Auerberg erhoben werden. Bisher ist das Parken in Stolberg nur am Seigerturm kostenpflichtig. Doch sind nicht wenige Stolberger aufgrund der baulichen Besonderheiten der Stadt auf öffentliche Parkplätze angewiesen, weil Höfe oder Zufahrtsmöglichkeiten zu ihren Grundstücken fehlen.

