Bei einer Sonderführung im Schaubergwerk Wettelrode kam es Ende Juli zu einem Unfall: Ein Mann stürzte in 283 Metern Tiefe und brach sich ein Bein. Die Rettung verlief nicht reibungslos – jetzt zieht die Stadt Konsequenzen, um für künftige Notfälle besser vorbereitet zu sein.

Von Frank Schedwill 26.11.2025, 18:15
Bei der Tour ging es für die Vertreter verschiedener Rettungsorganisationen tief in den Berg hinein. Ziel des Treffens war es, bei Unglücken künftig effektiv helfen zu können.
Bei der Tour ging es für die Vertreter verschiedener Rettungsorganisationen tief in den Berg hinein. Ziel des Treffens war es, bei Unglücken künftig effektiv helfen zu können. (Foto: Feuerwehr Sangerhausen)

Sangerhausen/MZ. - Es war ein Unfall, wie er im Schaubergwerk in Wettelrode zuvor noch nie vorgekommen war. Während einer der Sonderführungen mit Bootstour in 283 Metern Tiefe rutschte ein Mann Ende Juli dieses Jahres beim Überschreiten einer Schwelle aus, stürzte und brach sich ein Bein. Der Mann hatte Glück im Unglück. Er verletzte sich an einer Stelle der Expedition, von der man ihn noch gut 400 Meter per Boot transportieren konnte.