Tragischer Unfall an der A9 Mann stirbt auf A9-Rastplatz bei Osterfeld! Lkw-Fahrer überrollt Kollegen beim Anfahren
Auf der A9-Raststätte Osterfeld-West ist am Dienstagmorgen ein 46-Jähriger von einem Lkw überfahren worden. Wenige Stunden später starb er im Krankenhaus. Was zum Unglück bekannt ist.
Aktualisiert: 26.11.2025, 19:36
Osterfeld. – Bereits am Dienstagmorgen ereignete sich auf dem Rasthof „Osterfeld West“ an der A9 auf dem Territorium der Stadt Teuchern ein tödlicher Unfall.