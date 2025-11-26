Tragischer Unfall an der A9 Mann stirbt auf A9-Rastplatz bei Osterfeld! Lkw-Fahrer überrollt Kollegen beim Anfahren

Auf der A9-Raststätte Osterfeld-West ist am Dienstagmorgen ein 46-Jähriger von einem Lkw überfahren worden. Wenige Stunden später starb er im Krankenhaus. Was zum Unglück bekannt ist.