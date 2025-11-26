weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Tragischer Unfall an der A9: Mann stirbt auf A9-Rastplatz bei Osterfeld! Lkw-Fahrer überrollt Kollegen beim Anfahren

Jetzt live:
Ärgert der FCM den Spitzenreiter? Magdeburgs U23 gegen Lok Leipzig im Livestream
Ärgert der FCM den Spitzenreiter? Magdeburgs U23 gegen Lok Leipzig im Livestream

Tragischer Unfall an der A9 Mann stirbt auf A9-Rastplatz bei Osterfeld! Lkw-Fahrer überrollt Kollegen beim Anfahren

Auf der A9-Raststätte Osterfeld-West ist am Dienstagmorgen ein 46-Jähriger von einem Lkw überfahren worden. Wenige Stunden später starb er im Krankenhaus. Was zum Unglück bekannt ist.

Von Lena Winkler Aktualisiert: 26.11.2025, 19:36
Auf einem Rastplatz an der A9 überrollte ein Lkw-Fahrer einen 46-Jährigen.
Auf einem Rastplatz an der A9 überrollte ein Lkw-Fahrer einen 46-Jährigen. (Symbolfoto: Jens Büttner/dpa)

Osterfeld. – Bereits am Dienstagmorgen ereignete sich auf dem Rasthof „Osterfeld West“ an der A9 auf dem Territorium der Stadt Teuchern ein tödlicher Unfall.