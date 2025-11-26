Es gibt Berichte über ein Interesse des Bundesligisten VfL Wolfsburg an Hannovers Sport-Geschäftsführer Marcus Mann. Nun äußert sich auch 96-Aufsichtsrat Martin Kind dazu.

Hannover - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat offenbar konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Sport-Geschäftsführers Marcus Mann vom niedersächsischen Nachbarn Hannover 96. „Heute Morgen hat mir Herr Mann gesagt, dass Wolfsburg ihn verpflichten will. Bei mir hat sich vom VfL Wolfsburg aber noch keiner gemeldet“, sagte Hannovers Aufsichtsrats-Chef Martin Kind der „Bild“.

Gleichzeitig betonte der langjährige 96-Chef: „Im Moment brauchen wir nicht zu verhandeln.“ Denn: „Wir wollen Herrn Mann behalten.“

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass Wolfsburg nach der gescheiterten Verpflichtung des Hoffenheimers Andreas Schicker nun Interesse an Mann habe. Der kriselnde Bundesligist, der acht der vergangenen neun Pflichtspiele verloren hat, sucht aktuell neben einem neuen Trainer auch einen neuen Sportdirektor.

Weitere Namen sind Spors und Book

Zudem steht Geschäftsführer Peter Christiansen in der Kritik. Auch dem Dänen droht das Aus. Die Frage ist, ob ein neuer Mann Christiansen ablösen oder mit ihm zusammenarbeiten soll.

„Es gab keine Gespräche“, sagte Mann der „Bild“. Den Medienberichten zufolge haben die Wolfsburger aber über Mittelsmänner ihr Interesse hinterlegt und seine Bereitschaft zu einem Wechsel abgeklopft. Zu den weiteren Kandidaten des VfL gehören laut „Kicker“ Johannes Spors vom FC Southampton und Nils-Ole Book vom Zweitligisten SV Elversberg.

Mann arbeitet seit 2021 in Hannover und wurde in diesem Jahr vom Sportdirektor zum Sport-Geschäftsführer befördert. Sein Vertrag ist bis 2029 gültig. Vor dieser Saison krempelte er den kompletten Kader der 96er um. Seit Jahren versuchen die Niedersachsen, in die Bundesliga zurückzukehren.