Die BR Volleys ziehen in die Runde der letzten vier ein. Dort wartet ein alter Rivale.

Rostock - Die BR Volleys haben im DVV-Pokal souverän den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Beim Bundesliga-Aufsteiger SV Warnemünde gewannen die Berliner 3:0 (25:15, 25:16, 25:17). Ab Mitte der Sätze setzten sich die Volleys stets deutlich ab.

In der Runde der letzten vier treten die Berliner beim alten Rivalen VfB Friedrichshafen an. Gespielt werden die Halbfinals am 16. und 17. Dezember. Der Hauptstadtclub hat die letzten drei Titel im Pokal geholt.

Und auch ein anderer Gegner steht für die Berliner jetzt fest: Der spanische Club Guaguas Las Palmas setzte sich in der Champions-League-Qualifikation gegen Sofia durch und kommt am 11. Dezember zum ersten Gruppenspiel in die Hauptstadt. Las Palmas ist der Ex-Club von Volleys-Mittelblocker Matthew Knigge.

Gegen die Spanier und Friedrichshafen muss der Rekordmeister aber auf Mittelblocker Nehemiah Mote verzichten. Der 32-Jährige hatte sich im Training einen Muskelfaserriss im rechten Brustmuskel zugezogen und fällt mindestens vier Wochen aus.