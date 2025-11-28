weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Hausverwaltung gibt Update: Nach plötzlicher Schließung: So sieht der Plan für den Penny-Markt in Roßla aus

Hausverwaltung gibt Update Nach plötzlicher Schließung: So sieht der Plan für den Penny-Markt in Roßla aus

Nach der überraschenden Schließung des Penny-Markts in Roßla äußert sich die Hausverwaltung: Wann der Supermarkt wieder öffnen könnte und wann die Reparaturen losgehen sollen.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 28.11.2025, 10:09
Blick auf das Logo des Penny-Markts in Roßla.
Blick auf das Logo des Penny-Markts in Roßla. (Foto: Frank Schedwill)

Roßla/MZ. - Plötzlich war der Penny-Markt in Roßla dicht, Kunden mussten die Räumlichkeiten am 7. November so schnell wie möglich verlassen. Später stellte sich heraus, dass der Dachstuhl einsturzgefährdet war. Nun wurde bekannt, wie es beim Penny-Markt in Roßla weitergeht.