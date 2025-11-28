Nach der überraschenden Schließung des Penny-Markts in Roßla äußert sich die Hausverwaltung: Wann der Supermarkt wieder öffnen könnte und wann die Reparaturen losgehen sollen.

Nach plötzlicher Schließung: So sieht der Plan für den Penny-Markt in Roßla aus

Blick auf das Logo des Penny-Markts in Roßla.

Roßla/MZ. - Plötzlich war der Penny-Markt in Roßla dicht, Kunden mussten die Räumlichkeiten am 7. November so schnell wie möglich verlassen. Später stellte sich heraus, dass der Dachstuhl einsturzgefährdet war. Nun wurde bekannt, wie es beim Penny-Markt in Roßla weitergeht.