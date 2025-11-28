Bei einer Razzia in Lützen haben Ermittler hunderte Gramm Cannabis und zahlreiche Waffen sichergestellt. Ein 31-Jähriger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bei einer Razzia in Lützen wurde am Mittwoch ein 31-Jähriger festgenommen. Neben dem Handel mit Drogen wird ihm auch unerlaubter Besitz von Schusswaffen vorgeworfen.

Lützen. - Am Mittwoch hat die Polizei in Lützen (Burgenlandkreis) eine Drogenrazzia durchgeführt. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 31-Jähriger festgenommen.

Demnach gab es konkrete Hinweise dafür, dass der Mann mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge gehandelt hatte. Zudem habe es Hinweise auf den unerlaubten Besitz von Schusswaffen gegeben.

Polizei stellt bei Drogenrazzia in Lützen zahlreiche Waffen sicher

Im Zuge der Durchsuchung seien drei Schusswaffen samt Munition, ein Elektroschocker, mehrere Hieb- und Stichwaffen sowie mehrere Hundert Gramm Cannabis gefunden und beschlagnahmt worden. Der Tatverdächtige sei noch vor Ort festgenommen und in Gewahrsam genommen worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Halle sei der Mann am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser habe einen Untersuchungshaftbefehl erlassen und verkündet, woraufhin der 31-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt in Halle (Saale) überstellt worden sei.