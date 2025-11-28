weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Vorstoß von Hendrik Streeck: Keine teure Medizin für Hochbetagte: Wie im Landkreis Mansfeld-Südharz darüber gedacht wird

Vorstoß von Hendrik Streeck Keine teure Medizin für Hochbetagte: Wie im Landkreis Mansfeld-Südharz darüber gedacht wird

Die Aussagen von CDU-Gesundheitspolitiker Hendrik Streeck zur medizinischen Versorgung von Hochbetagten machen auch vor dem Landkreis Mansfeld-Südharz nicht halt. Was Ärzte, Pflegeexperten und Seniorenvertreter dazu sagen. Dabei geht es nicht nur ums Geld.

Von Daniela Kainz 28.11.2025, 10:45
Im Betreuten Wohnen des Südharzer Pflegeservices in Benndorf spielen die Bewohnerinnen mit Freude „Mensch ärgere Dich nicht".
Im Betreuten Wohnen des Südharzer Pflegeservices in Benndorf spielen die Bewohnerinnen mit Freude „Mensch ärgere Dich nicht". (Foto: Maik Schumann)

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Teure Medikamente für Hochbetagte? Diese Fragestellung kommt bundesweit nicht besonders gut an - auch nicht im Landkreis Mansfeld-Südharz.