  4. In Sachsen-Anhalt Fallzahl gestiegen: Weniger Vergiftungen durch Pilze im Saalekreis - Einzige Meldung kam dieses Jahr aus Merseburg

Im laufenden Jahr ist dem Giftnotruf nur ein Fall aus dem Saalekreis bekannt, bei dem ein Verdacht auf eine Pilzvergiftung vorlag. Der Anruf kam aus Merseburg. Ein Schulkind hatte nach einer Pilzmahlzeit mit vermeintlichen Maronenröhrlingen und Champignons über Übelkeit und Bauchweh geklagt. Es wurde in der Klinik behandelt.

Von Luise Mosig 28.11.2025, 11:15
Bei dem Fall aus Merseburg aus diesem Jahr hatte ein Kind, nachdem es vermeintlich Maronenröhrlinge und Champignons gegessen hatte, über Übelkeit und Bauchweh geklagt. (Symbolfoto: Luise Mosig)

Saalekreis/MZ. - Aus dem Saalekreis wurden in diesem Jahr deutlich weniger Verdachtsfälle auf Pilzvergiftungen gemeldet als 2024. Das berichtet das Gemeinsame Giftinformationszentrum (GGIZ) Erfurt, das Vergiftungsfälle aller Art in mehreren ostdeutschen Bundesländern dokumentiert, auf MZ-Nachfrage.