In Sachsen-Anhalt Fallzahl gestiegen Weniger Vergiftungen durch Pilze im Saalekreis - Einzige Meldung kam dieses Jahr aus Merseburg

Im laufenden Jahr ist dem Giftnotruf nur ein Fall aus dem Saalekreis bekannt, bei dem ein Verdacht auf eine Pilzvergiftung vorlag. Der Anruf kam aus Merseburg. Ein Schulkind hatte nach einer Pilzmahlzeit mit vermeintlichen Maronenröhrlingen und Champignons über Übelkeit und Bauchweh geklagt. Es wurde in der Klinik behandelt.