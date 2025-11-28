In Sachsen-Anhalt Fallzahl gestiegen Weniger Vergiftungen durch Pilze im Saalekreis - Einzige Meldung kam dieses Jahr aus Merseburg
Im laufenden Jahr ist dem Giftnotruf nur ein Fall aus dem Saalekreis bekannt, bei dem ein Verdacht auf eine Pilzvergiftung vorlag. Der Anruf kam aus Merseburg. Ein Schulkind hatte nach einer Pilzmahlzeit mit vermeintlichen Maronenröhrlingen und Champignons über Übelkeit und Bauchweh geklagt. Es wurde in der Klinik behandelt.
Saalekreis/MZ. - Aus dem Saalekreis wurden in diesem Jahr deutlich weniger Verdachtsfälle auf Pilzvergiftungen gemeldet als 2024. Das berichtet das Gemeinsame Giftinformationszentrum (GGIZ) Erfurt, das Vergiftungsfälle aller Art in mehreren ostdeutschen Bundesländern dokumentiert, auf MZ-Nachfrage.