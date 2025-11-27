Die Schwimmhalle Bernburg ist derzeit nur eingeschränkt nutzbar. Welche Gründe das hat, welche geänderten Öffnungszeiten gelten und wann der komplette Badebetrieb wieder möglich ist.

Bereichsleiter Peter Dähne (l.) zeigt die Schäden an der Treppe des Nichtschwimmerbeckens. Fliesenleger Holger Wustrau hat mit der Sanierung begonnen.

Bernburg/MZ. - Etwas getrübt ist derzeit der Badespaß im Bernburger Schwimmbad am Stadtpark „Alte Bibel“. Denn seit knapp drei Wochen ist das Nichtschwimmerbecken außer Betrieb und wird hinter einer blauen Absperrung abgeschirmt. Wie die Freizeit GmbH mitteilte, sind unter den Stufen der Treppen Unterspülungen festgestellt worden. Diese wurde hervorgerufen durch eine kaputte Fuge. Aus diesem Grund musste das Becken für den Badebetrieb gesperrt und das Wasser abgelassen werden. Nun haben die Sanierungsarbeiten begonnen.