weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Tag der offenen Tür Sekundarschule Annaburg: Programm, Highlights und Eindrücke

Tag der offenen Tür Sekundarschule Annaburg: Programm, Highlights und Eindrücke

Tag der offenen Tür an der Sekundarschule Annaburg: Die Bildungseinrichtung zeigt sich Besuchern bunt und vielfältig. Warum Bücher, Experimente und Rotkäppchen Highlights sind.

Von Annette Schmidt 28.11.2025, 11:30
Am Tag der offenen Tür in der Sekundarschule Annaburg springen nicht nur im Physikraum die Funken über.
Am Tag der offenen Tür in der Sekundarschule Annaburg springen nicht nur im Physikraum die Funken über. (Foto: Annette Schmidt)

Annaburg/MZ. - Fröhliches Stimmengewirr, neugierige Blicke und spannende Mitmachaktionen – so präsentiert sich die Sekundarschule Annaburg beim diesjährigen Tag der offenen Tür. Da die Wahl der richtigen Schule ein entscheidender Schritt für die Zukunft ist, nutzen viele Familien die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.