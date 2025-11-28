Tag der offenen Tür Sekundarschule Annaburg: Programm, Highlights und Eindrücke

Tag der offenen Tür an der Sekundarschule Annaburg: Die Bildungseinrichtung zeigt sich Besuchern bunt und vielfältig. Warum Bücher, Experimente und Rotkäppchen Highlights sind.

Am Tag der offenen Tür in der Sekundarschule Annaburg springen nicht nur im Physikraum die Funken über.

Annaburg/MZ. - Fröhliches Stimmengewirr, neugierige Blicke und spannende Mitmachaktionen – so präsentiert sich die Sekundarschule Annaburg beim diesjährigen Tag der offenen Tür. Da die Wahl der richtigen Schule ein entscheidender Schritt für die Zukunft ist, nutzen viele Familien die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.