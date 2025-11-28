Das Ende des Solarzellenherstellers ist besiegelt. Sämtliches Inventar an den Standorten in Thalheim und Freiberg wird versteigert. Was jetzt noch wie lange zu haben ist.

Ausverkauf bei Meyer Burger - Jetzt kommt beim Solarzellenhersteller aus Bitterfeld-Wolfen alles unter den Hammer

Noch einmal herrscht Bewegung bei Meyer Burger. In Thalheim wird das Inventar des Solarzellenherstellers versteigert.

Thalheim/MZ. - Leute empfangen, Fragen beantworten, Technik und Mobiliar zeigen. Es ist Alltag von Udo Montag und Kollegen. Für Firmen wie Meyer Burger stehen sie für das Ende hochfliegender Träume. Udo Montag gehört zur Hanseatischen Industrie-Consult aus Hamburg, die praktisch das komplette Anlagevermögen des Solarzellenherstellers versteigert.