Weihnachtsmarkt Halle Bald ohne Finni und Rudi? Diese Neuerungen plant Halles Stadtmarketing für die Weihnachtstasse
Seit 15 Jahren kommen Halles Weihnachtstassen klassisch mit Finni und Rudi daher. Doch der China-Import für Halles Weihnachtsmarkt könnte bald ein Ende haben. Der Stadtmarketing-Chef plant Veränderungen. Kosten die Tassen bald auch mehr Pfand?
Aktualisiert: 04.11.2025, 13:50
Halle (Saale). - In drei Wochen startet in Halle der Weihnachtsmarkt. Und die Weihnachtsmarkttassen mit den Rentieren „Finni“ und „Rudi“ sind der Renner – und begehrte Sammlerstücke. Seit 2010 gibt es sie bereits. Aber wie lange noch? Das Stadtmarketing Halle plant jetzt die Weihnachtstassen-Revolution.