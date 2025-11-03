Seit 15 Jahren kommen Halles Weihnachtstassen klassisch mit Finni und Rudi daher. Doch der China-Import für Halles Weihnachtsmarkt könnte bald ein Ende haben. Der Stadtmarketing-Chef plant Veränderungen. Kosten die Tassen bald auch mehr Pfand?

Bald ohne Finni und Rudi? Diese Neuerungen plant Halles Stadtmarketing für die Weihnachtstasse

So sah sie aus, die Halles Weihnachtsmarkttasse im vergangenen Jahr. Haben Design und Material bald ausgedient?

Halle (Saale). - In drei Wochen startet in Halle der Weihnachtsmarkt. Und die Weihnachtsmarkttassen mit den Rentieren „Finni“ und „Rudi“ sind der Renner – und begehrte Sammlerstücke. Seit 2010 gibt es sie bereits. Aber wie lange noch? Das Stadtmarketing Halle plant jetzt die Weihnachtstassen-Revolution.