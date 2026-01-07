Ein junger Mann mit Lernbeeinträchtigung hat bei der Firma Buchmann Bau im Südharz seinen Traumjob gefunden. Warum Arbeitgeber auf Menschen mit Handicap setzen und welche Chancen darin liegen.

Mit Handicap zum Traumjob: Simons Weg in die Baubranche

Simon Goldmann hat es von kleinauf nicht leicht gehabt. Bei Steffen Lochner, Chef von Buchmann Bau in Rottleberode, fühlt er sich richtig gut aufgenommen.

Rottleberode/MZ. - Trotz Handicap: Simon Goldmann hat seinen Traumjob gefunden. Der 23-Jährige, der lernbeeinträchtigt ist, arbeitet seit anderthalb Jahren bei der Rottleberöder Firma Buchmann Bau als Anlagenmechaniker. Geschäftsführer Steffen Lochner ist froh, den jungen Mann in seinem Team zu haben. Simon ist dankbar und nutzt seine Chance: „Ich will Steffen nicht enttäuschen.“