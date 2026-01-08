Auf dem Gut Mößlitz dreht sich an den kommenden drei Tagen alles um Züge im Kleinformat. Worauf sich Besucher freuen können.

Miniaturzüge rollen durch Gut Mößlitz - Neujahrstreffen verbindet Technik, Geschichte und Spiel

Eine große Winteranlage in Spurgröße H0 zeigt vollautomatischen Digitalbetrieb auf zwölf Metern Länge.

Mösslitz/MZ. - Auf dem Gut Mößlitz dreht sich an drei Tagen alles um Züge im Kleinformat. Der Förderverein Gut Mößlitz lädt gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Modellbahn zum elften Neujahrstreffen der Modellbahnen ein. Von Freitag bis Sonntag öffnen sich die Türen jeweils von 10 bis 17 Uhr für Besucherinnen und Besucher aus der Region.