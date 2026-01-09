Ein schneereicher Winter lockt zahlreiche Wintersportler nach Friedrichsbrunn, wo Loipenwart Thomas Dippe die Langlaufstrecken präpariert. Ob Rambergloipe oder Rodelhang – der Ortsteil Thales im Harz ist bereit für Langläufer, Rodler und Winterwanderer.

Viele Besucher nutzten das herrliche Winterwetter, um in den Loipen in Friedrichsbrunn Ski zu fahren. Der Ort gehört zu den beliebten Wintersportregionen des Harzes.

Friedrichsbrunn/MZ/son. - Mit einem geschlossenen Quad ist Thomas Dippe rund um Friedrichsbrunn unterwegs. Im Schlepptau ein Glätter mit Spurplatten, die hydraulisch abgesenkt werden können. Dippe ist Loipenwart und präpariert die Skilanglauf-Strecken in dem Thalenser Ortsteil.