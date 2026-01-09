weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
Loipen im Harz Langlauf, Rodeln, Winterwandern: Friedrichsbrunn erlebt einen echten Wintersport‑Boom

Ein schneereicher Winter lockt zahlreiche Wintersportler nach Friedrichsbrunn, wo Loipenwart Thomas Dippe die Langlaufstrecken präpariert. Ob Rambergloipe oder Rodelhang – der Ortsteil Thales im Harz ist bereit für Langläufer, Rodler und Winterwanderer.

09.01.2026, 08:15
Viele Besucher nutzten das herrliche Winterwetter, um in den Loipen in Friedrichsbrunn Ski zu fahren. Der Ort gehört zu den beliebten Wintersportregionen des Harzes. Symbolfoto: Swen Pförtner/dpa

Friedrichsbrunn/MZ/son. - Mit einem geschlossenen Quad ist Thomas Dippe rund um Friedrichsbrunn unterwegs. Im Schlepptau ein Glätter mit Spurplatten, die hydraulisch abgesenkt werden können. Dippe ist Loipenwart und präpariert die Skilanglauf-Strecken in dem Thalenser Ortsteil.