Loipen im Harz Langlauf, Rodeln, Winterwandern: Friedrichsbrunn erlebt einen echten Wintersport‑Boom
Ein schneereicher Winter lockt zahlreiche Wintersportler nach Friedrichsbrunn, wo Loipenwart Thomas Dippe die Langlaufstrecken präpariert. Ob Rambergloipe oder Rodelhang – der Ortsteil Thales im Harz ist bereit für Langläufer, Rodler und Winterwanderer.
Friedrichsbrunn/MZ/son. - Mit einem geschlossenen Quad ist Thomas Dippe rund um Friedrichsbrunn unterwegs. Im Schlepptau ein Glätter mit Spurplatten, die hydraulisch abgesenkt werden können. Dippe ist Loipenwart und präpariert die Skilanglauf-Strecken in dem Thalenser Ortsteil.