Sachsen-Anhalts größter Kohlemeiler in Schkopau soll 2034 vom Netz gehen. Der Betreiber Saale Energie will an Ort und Stelle ein neues Gaskraftwerk bauen. Dafür hat er nun eine wichtige Genehmigungshürde genommen.

Das aktuelle Kraftwerk Schkopau hat eine Leistung von 900 Megawatt.

Schkopau/MZ. - Die Saale Energie GmbH kann mit Vorbereitungsmaßnahmen für den Neubau eines Gaskraftwerks in Schkopau starten. Das Landesverwaltungsamt (LVWA) erteilte dem Betreiber des aktuellen Kohlekraftwerks die Zulassung für den vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Das gab die in Halle ansässige Behörde am Donnerstagnachmittag bekannt. Dies sei ein wichtiger Meilenstein für die Umsetzung des Projekts „Zukunft Energieversorgung Sachsen-Anhalt“.