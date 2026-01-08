weather schneeschauer
  4. Großeinsatz in Anhalt-Bitterfeld: „Elli“ bringt Schneefront und viel Ungewissheit - Stadthöfe alarmieren Personal wegen Extremwetter

Der Winterdienst des Altkreises Bitterfeld ist im Alarmmodus: Angesichts von drohendem Schneeeinbruch, Glatteisgefahr und klirrender Kälte verdoppeln die Stadthöfe und Räumdienste ihre Einsatzkräfte. Vetter warnt vor möglichen Bus-Ausfällen. Wie der Stand ist.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 08.01.2026, 18:09
(Foto: Kehrer)

Wolfen/MZ. - Erst starke Schneefälle, dann Plusgrade, später sinkende Temperaturen mit Glatteisgefahr, weiterer Schnee, dazu starke Winde und schließlich klirrende Kälte mit zweistelligen Minusgraden – nicht nur auf den Altkreis Bitterfeld kommen ab diesem Freitag über Tage herausfordernde winterliche Wetter- und Straßenverhältnisse zu. Vor den Firmen des Winterdienstes stehen Großkampftage. Sie planen zusätzliche Schichten und stocken das Einsatzpersonal auf. Dennoch drohen schwierige Straßenverhältnisse.