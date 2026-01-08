Der angekündigte Wintereinbruch sorgt im Saalekreis für Unsicherheit im Schulbetrieb. Viele Schulen überlassen die Entscheidung über Präsenzunterricht oder Distanzlernen den Eltern, während Förderschulen und Schülerbeförderung teils eingeschränkt sind. Was Eltern am Freitag erwartet.

Am frühen Freitagmorgen wird mit starkem Schneefall im Saalekreis gerechnet. Das hat Auswirkungen auf den Schulbetrieb.

Saalekreis/MZ. - Der erwartete Wintereinbruch am frühen Freitagmorgen wirbelt den Schulbetrieb im Saalekreis ordentlich durcheinander. Nach vorheriger Information des des Landesschulamtes an alle Schulen, können diese individuell nach Beurteilung der Lage entscheiden, ob der Unterricht am Freitag vor Ort oder im Distanzlernen mit Notbetreuung durchgeführt wird.

„Wir empfehlen den Eltern ihre Kinder zu Hause zu lassen“, sagte Henrik Amende, Leiter der Gemeinschaftsschule Zöschen. Selbst wenn die Kinder morgens mit Bussen zur Schule kommen könnten, sieht er die Gefahr, dass tagsüber der Verkehr eingestellt werden könnte, und dann die Schüler, die aus 27 Ortschaften kommen, in Zöschen festhängen.

Eltern können entscheiden

Die Sekundarschule Braunsbedra stellt es den Eltern unter Berufung auf ein Rundschreiben des Landesschulamt frei, ob sie ihre Kinder bringen oder auf den Weg schicken. Ein grundsätzlicher Ausfall sei aber nicht geplant. So verfahren die Goethe-Sekundarschule in Merseburg, die Sekundarschule Quer-Bunt in Querfurt, das Freie Gymnasium Mücheln sowie die Borlach-Gemeinschaftsschule in Bad Dürrenberg. „Eine Betreuung vor Ort ist aber in jedem Fall abgesichert“, betont Volker Ohlemann, Schulleiter aus Bad Dürrenberg.

An den Förderschulen in Merseburg-Süd und Großkayna findet am Freitag kein regulärer Unterricht statt. Die Merseburger Schule setzt auf Homeschooling und Notbetreuung. In Großkayna findet nur eine Notbetreuung statt. Da die Kinder, die zumeist mit Sammeltaxis kommen, am Freitag aber nicht befördert würden, müssten die Eltern die Kinder selbst vorbeibringen. Zu den übrigen Schulen lagen keine Informationen vor.

PNVG plant mit Normalbetrieb

Das für den Süden zuständige Busunternehmen PNVG plante trotz der Wetterprognose für Freitag mit Normalbetrieb. Das erklärte Geschäftsführer Enrico Kretzschmar. Sollte es irgendwo zu Blitzeis kommen oder Straßen nicht passierbar sein, müsse man am Morgen situativ entscheiden.

Auch Schulausfälle hätten keinen Einfluss auf den PNVG-Fahrplan, da die Schülerbeförderung im Saalekreis im regulären Linienverkehr erfolge und andere Fahrgäste ja beispielsweise zur Arbeit müssten. Die spezielle Schülerbeförderung (Taxen), maßgeblich für Schüler und Schülerinnen mit Förderschwerpunkten, wird für morgen allerdings eingestellt.