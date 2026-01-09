Auf der A9 bei Köselitz ist es am Donnerstag, 8. Januar, zu einem Unfall gekommen.

Unfall auf A9 nördlich von Dessau - VW kracht nach Kollision gegen einen Brückenpfeiler

Dessau/MZ. - Auf der A9 bei Köselitz ist es am Donnerstag, 8. Januar, zu einem Unfall gekommen.

Ein 22-jähriger VW-Fahrer hatte gegen 14.10 Uhr die Autobahn auf der linken Spur in Fahrtrichtung München befahren. Als dieser auf die mittlere Spur wechseln wollte, übersah er den dort fahrenden Opel eines 63-jährigen Fahrers. Es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß geriet der VW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Anprallschutz für Brückenpfeiler.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.