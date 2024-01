Bei einem Brand wurden vier denkmalgeschützte Fachwerkhäuser in Stolberg stark beschädigt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Lutz Heitmüller, der Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, haben sich vor Ort ein Bild von der Situation gemacht.

Nach Brand in Stolberg

Blick auf die vom Feuer verwüsteten Häuser in Stolberg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stolberg/MZ. - Nach dem Großfeuer in Stolberg, bei dem vier denkmalgeschützte Fachwerkhäuser stark beschädigt wurden, greift die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) den Betroffenen unter die Arme. Im Beisein von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat Lutz Heitmüller, der Vorstand der Stiftung, am Mittwochnachmittag, ein Nothilfepaket für die Eigentümer der Häuser in der Niedergasse übergeben.