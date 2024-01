Mehrere Fachwerkhäuser in Stolberg in Flammen

Stolberg/MZ. Ein schwerer Brand in der Stolberger Niedergasse hat am Sonntagvormittag den Großeinsatz zahlreicher Feuerwehren aus Mansfeld-Südharz und dem Harzkreis ausgelöst. Eine Seniorin konnte aus der oberen Etage ihres brennenden Wohnhauses in der Niedergasse geborgen werden. Die 87-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Nordhausen gebracht und von dort wenig später nach Halle ins Klinikum Bergmannstrost geflogen. Wie Sprecher Alexander Junghans von der Polizeiinspektion Halle am Abend sagte, sei ihr Zustand „nicht lebensbedrohlich“. Der Sachschaden werde vorerst auf über eine halbe Million Euro geschätzt. Zur Brandursache gebe es noch keine Hinweise. Außer Polizei und Notarzt war auch das Kriseninterventionsteam vor Ort.