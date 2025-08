Landkreis Mansfeld-Südharz Polizei verliert große Menge scharfe Munition und Magazine in Eisleben

Erneut verschwindet Munition bei der Polizei in Sachsen-Anhalt. Die Menge ist ein Sicherheitsrisiko und gravierend. Was konkret am Dienstag in Eisleben verschwunden ist und wie der aktuelle Stand ist.