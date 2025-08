Die Stadt Bernburg investiert rund 500.000 Euro in die Kitas und Horte der Stadt. Welche Arbeiten in den Sommerferien vorgenommen werden.

Gitterbetten für Krippenkinder adé - in diese modernen Möbel investiert die Stadt Bernburg

Abwesenheitsvertreterin Franziska Henze im neuen Schlafraum der Krippe in der Kita Biendorf. Dort wurden neue Betten angeschafft.

Bernburg/MZ. - In Bernburgs Kitas und Horten tut sich etwas. Oder besser: vieles. „Allein in diesem Jahr investieren wir mehr als 500.000 Euro in die Einrichtungen der Stadt“, sagt der zuständige Dezernent Paul Koller.