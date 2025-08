Die Stadt Merseburg will ihre Hälfte der Rischmühlenhalle verkaufen. Als Käufer hat sie den bisherigen Miteigentümer Saalekreis ins Auge gefasst. Doch was hält der davon das 25 Jahre alte Gebäude zu erwerben.

Will der Saalekreis die Rischmühlenhalle kaufen? Das sagt Landrat Handschak

Merseburg will größte Sporthalle abgeben

Die Sportgala des Kreissportbundes ist einer der jährlichen Höhepunkte in der Rischmühlenhalle.

Merseburg/MZ. - Der Brief aus Merseburg lag schon im Posteingang, als Landrat Hartmut Handschak (parteilos) am Montag nachkurzem Sommerurlaub wieder ins Schloss kam. In dem Schreiben bat die Kreisstadt offiziell darum, dass ihr der Saalekreis doch die Hälfte der Rischmühlenhalle abkauft und somit zum alleinigen Eigentümer wird. Ein Anliegen, dass der Kreistag 2018 schon einmal mit deutlicher Mehrheit abgelehnt hatte.