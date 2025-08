Halle/Merseburg/MZ. - „Ich habe ihm dreimal gesagt: ,Bitte tun Sie mir nicht weh’“, erzählte die Angestellte einer Tankstelle in der Thomas-Müntzer-Straße in Merseburg. Diese wurde im Februar dieses Jahres ausgeraubt. Ein 24-jähriger Merseburger, der Angeklagte in diesem Fall, musste sich daher am Dienstag vor dem Landgericht in Halle wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.