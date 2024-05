Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Die Staatsanwaltschaft Halle hat das Verfahren wegen Subventionsbetrugs gegen die Weißenfelser CDU-Landtagsabgeordnete Elke Simon-Kuch gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro eingestellt. Den Betrag soll die CDU-Politikerin an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Auch das Verfahren gegen ihren Ehemann ist laut eines Sprechers der Staatsanwaltschaft gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden. Zuerst hatte am Donnerstag der Mitteldeutsche Rundfunk über die Einstellungen der Verfahren berichtet.