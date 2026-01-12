Seit November gelten neue Honorarregeln für Hebammen. Für die meisten heißt das: mehr Arbeit, weniger Geld. Berufsvertreterinnen warnen: Der Job verliert an Attraktivität.

„Mehr arbeiten für das gleiche Geld“ - Hebammen in Mansfeld-Südharz kritisieren Honorarreform und warnen vor den Folgen

Undine Bielau, Vorsitzende des Landeshebammenverbands: „Die Kolleginnen sind schon nah am Limit.“

Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Schon im Vorfeld hatten sie gewarnt, jetzt fühlen sie sich bestätigt: „Mit dem neuem Hebammenhilfevertrag, der seit Anfang November gilt, sind wir überhaupt nicht zufrieden“, sagt Undine Bielau, Vorsitzende des Landeshebammenverbands Sachsen-Anhalt. Denn das neue Gebührensystem sorge für sinkende Einkommen bei ihren Kolleginnen - bei steigender Arbeitslast und zunehmender Bürokratie.