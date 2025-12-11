Im Mai dieses Jahres wurde Werke aus der sogenannten Mansfeld-Galerie in der Sangerhäuser Marienkirche gezeigt. Sonst sind die insgesamt 485 Bilder unter Verschluss. Nach dem Streit um die Urheberrechte wurden sie jetzt auch aus dem Internet wieder herausgenommen, wo sie zuvor kurzzeitig zu sehen waren.

(Foto: Maik Schumann)