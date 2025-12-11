100.000 Euro Fördermittel versenkt? Mansfeld-Galerie: Streit um DDR-Kunst in Sangerhausen eskaliert
Die digitalisierte Mansfeld-Galerie sorgt nun für juristischen Streit: Landkreis und Museumsverbund zweifeln Urheberrechte an, die Künstler-Erben pochen auf ihre Ansprüche.
11.12.2025, 14:00
Sangerhausen/MZ. - Im Streit um die aufwendig digitalisierten Bilder der Mansfeld-Galerie, die aus dem Internet wieder herausgenommen wurden, gibt es jetzt einen juristischen Schlagabtausch. Denn der Landkreis und der Museumsverbund Erlebniswelt Museen zweifeln an, dass an den Werken überhaupt Urheberrechte bestehen.