  4. 100.000 Euro Fördermittel versenkt?: Mansfeld-Galerie: Streit um DDR-Kunst in Sangerhausen eskaliert

Die digitalisierte Mansfeld-Galerie sorgt nun für juristischen Streit: Landkreis und Museumsverbund zweifeln Urheberrechte an, die Künstler-Erben pochen auf ihre Ansprüche.

Von Frank Schedwill 11.12.2025, 14:00
Im Mai dieses Jahres wurde Werke aus der sogenannten Mansfeld-Galerie in der Sangerhäuser Marienkirche gezeigt. Sonst sind die insgesamt 485 Bilder unter Verschluss. Nach dem Streit um die Urheberrechte wurden sie jetzt auch aus dem Internet wieder herausgenommen, wo sie zuvor kurzzeitig zu sehen waren.
Im Mai dieses Jahres wurde Werke aus der sogenannten Mansfeld-Galerie in der Sangerhäuser Marienkirche gezeigt. Sonst sind die insgesamt 485 Bilder unter Verschluss. Nach dem Streit um die Urheberrechte wurden sie jetzt auch aus dem Internet wieder herausgenommen, wo sie zuvor kurzzeitig zu sehen waren. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Im Streit um die aufwendig digitalisierten Bilder der Mansfeld-Galerie, die aus dem Internet wieder herausgenommen wurden, gibt es jetzt einen juristischen Schlagabtausch. Denn der Landkreis und der Museumsverbund Erlebniswelt Museen zweifeln an, dass an den Werken überhaupt Urheberrechte bestehen.