In der Nacht zu Donnerstag hat es auf der Europachaussee in Halle einen Unfall gegeben. Eine 60-Jährige war mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen – mit viel Alkohol im Blut.

Halle (Saale). – Eine betrunkene Autofahrerin ist in der Nacht zu Donnerstag auf der Europachaussee in Halle in den Straßengraben gefahren, teilt die Polizei mit.

Demnach kam die 60-Jährige zwischen Grenzstraße und Delitzscher Straße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei sei sie mit ihrem Pkw zunächst gegen zwei Straßenlaternen und ein Straßenschild geprallt, habe dann einen Wildzaun durchbrochen, ehe sie in einem Gebüsch zum Stehen kam.

Unfall auf Europachaussee: Fahrerin saß mit über 1 Promille am Steuer

Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass die Frau nicht unerhebliche Mengen an Alkohol getrunken hatte. Der Test ergab einen Wert von über 1 Promille, so die Polizei.

Der Führerschein wurde sichergestellt. An dem Auto entstand Totalschaden. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Abschnitt der Europachaussee war deswegen für fast zwei Stunden gesperrt.