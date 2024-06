Die Knirpse aus der Kita Buratino in Beyernaumburg freuen sich schon auf ihren Kindertag am 1. Juni.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Soviel war früher auch nicht anders. Am 1. Juni wurden hierzulande in den Schulen meist Sportfeste gefeiert und am Nachmittag gab es in vielen Orten einen großen Aufschlag zum Kindertag. In der Regel überreichten Eltern ihren Kindern an diesem Tag keine riesigen Geschenke, sondern sie nahmen sich Zeit für den Nachwuchs.