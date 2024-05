In Sangerhausen wird eine neue Rosenkönigin gekrönt, in Stolberg wird gelaufen, und in Rodishain gewandert. Dies und mehr kann man in Sangerhausen und Umgebung am Wochenende unternehmen.

Das ist am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los

Sangerhausen/MZ. - In Stolberg ist Heike Drechsler für das Aufwärmen der Läuferinnen und Läufer zuständig, in Sangerhausen wird das Berg- und Rosenfest gefeiert und der Verein der Berg- und Hüttenleute lädt zur Haldenbesteigung. Hier die wichtigsten Termine des Wochenendes im Überblick:

Emily I. übernimmt das Zepter

Sangerhausen: Seit Jahrzehnten gehört das Berg- und Rosenfest zu den Veranstaltungshöhepunkten in Sangerhausen. Wurde es sonst am letzten Juniwochenende gefeiert, so startet die 47. Auflage des Festes nun am 1. Juni im Europa-Rosarium. Dieses Mal auch nur an einem Tag. Das hat, wie schon berichtet, den Hintergrund, dass die Eintrittspreise trotz gestiegener Preise für Künstler und Technik auf einem bezahlbaren Niveau gehalten werden sollen, wie Matthias Grünberg, der Geschäftsführer der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, kürzlich der MZ mitteilte.

Aber zurück zum Berg- und Rosenfest: Das Programm, welches die Gäste erwartet, ist vielseitig. Von 11 bis 13 Uhr lässt die „Roland-Kaiser-Tribute-Show“ in der Rosenarena die Besucherinnen und Besucher in die Welt des deutschen Schlagers eintauchen.

Weitere Künstler, die im Rosarium anwesend sein werden, sind Magier Tim Stüdemann, das Swing-Quartett Savoy Satellites, die Walk-Acts „Madame Butterfly“ und „Seidenpapier Blumenmanufaktur“, Jazzy Soul of Pop Lilianna Wysocki, die Akrobatin Melody, Country-Sängerin Eli Barsi und Cellistin Lara-Maria Schäfer.

Höhepunkt des Nachmittags ist natürlich die Krönung der neuen Rosenmajestäten. Rosenkönigin Leni I. wird um 15 Uhr in der Rosenarena ihr Zepter an Rosenprinzessin Emily I. übergeben, die zur amtierenden Rosenkönigin gekrönt wird. Gleichzeitig wird die neue und dann zwölfte Sangerhäuser Rosenprinzessin ihr Amt antreten.

Der Eintritt für die Veranstaltung kostet, wie im Vorjahr, pro Erwachsenem 22 Euro. Ermäßigte Tickets für Familien, Kinder, Schüler im Alter von sechs bis 16 Jahren (Schülerausweis mitbringen), Menschen mit Behinderung (Vorlage des Schwerbeschädigtenausweises), Jahreskarteninhaber (Vorlage der Jahreskarte und Ausweis) können nicht online erworben werden, sondern sind an der Tageskasse vor Ort erhältlich.

Und wer auch abends noch für Unterhaltung sucht, für den könnte die Partyband #Hashtag etwas sein. Die Band aus sechs professionellen Musikern hat Rock, Pop, Schlager, Charthits oder Party-Evergreens der letzten 30 Jahre im Repertoire und spielt ab 20 Uhr in der Rosenarena. Moderiert wird das Konzert von Steffen Heuseler. Karten dafür kosten 16 Euro an Abendkasse.

Laufen für den guten Zweck

Stolberg: Beim 6. Stolberger Schlosslauf am 1. Juni wird Heike Drechsler erneut mit von der Partie sein. Die Sportlerin übernimmt zum wiederholten Mal das Aufwärmen mit der Teilnehmerschar und wird im Anschluss an die einzelnen Laufwettbewerbe Medaillen und Urkunden an die Erstplatzierten überreichen. Für Kinder bis sieben Jahre gibt es den Bambinilauf. Ansonsten stehen der Jedermann-Lauf über 2,2 Kilometer, Laufen oder Walken über fünf Kilometer, Läufe über zehn oder 21 Kilometer sowie Staffeln zur Wahl.

Sonntagswanderung durch den Altbergbau

Rodishain: Zu einer Sonntagswanderung lädt das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz am 2. Juni ein. Diese führt durch den Altbergbau rund um Rodishain und Stempeda mit Besichtigung beider Kirchen sowie einigen Besonderheiten am Wegesrand. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Parkplatz des Schützenvereins Rodishain am Ortseingang links, Leiter ist Eckhard Reimann aus Rottleberode. Es wird darum gebeten, festes Schuhwerk anzuziehen, da bei der Wanderung auch abseits von Wanderwegen gegangen wird, heißt es.

Familienfest im Elternhaus

Mansfeld: Anlässlich des Kindertages und der Eröffnung der Mitmachausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“ am 31. Mai laden die Luthermuseen am 1. Juni zu einem Familienfest in Luthers Elternhaus in Mansfeld ein. Zwischen 10 und 18 Uhr zeigen unter anderem die Experten der Schwertschule für historische Fechtkunst „Pax et Codex“, wie Schwertkunst in der Vergangenheit ausgeübt wurde. Zu den weiteren Höhepunkten zählen Führungen durch die neue Ausstellung, Märchenaufführungen und Musik der Band „Mit Herz und Hand“. Der Eintritt ist frei.

Besteigung der Halde

Eisleben: Mit einem Berggottesdienst auf der Flachhalde beginnt die Haldenbesteigung zum ehemaligen Wolf-/Fortschrittschacht zwischen Eisleben und Volkstedt, zu der der Berg- und Hüttenleute-Verein am Sonntag um 10 Uhr einlädt. Dann geht es rauf auf die 153 Meter hohe Pyramide. Von der Spitze aus bietet sich ein herrlicher Blick über Teile des Mansfelder Landes. Es wird ein Unkostenbeitrag von zwei Euro für Erwachsene sowie einem Euro für Kinder (sechs bis 14 Jahre) erhoben. Der Gipfelpass ist zum Preis von zwei Euro erhältlich, heißt es.

Trödelmarkt im Schieferhaus

Wippra: Im Schieferhaus Wippra findet am Sonntag, 2. Juni, 11 bis 17 Uhr, ein Trödelmarkt statt. Wie die Organisatoren mitteilen, sind die Anbieter ausschließlich Privatpersonen, die allerlei Trödel, Sammlerobjekte, Spielzeug, Kinderbekleidung, Haushaltsartikel und vieles mehr anbieten.

Kinderfest auf dem Spielplatz

Schwenda: Auf dem Spielplatz in Schwenda steigt am 1. Juni, ab 15 Uhr, ein Kinderfest. Geboten werden ein kleines Fußballturnier, Kinderspiele, Schminken, eine Hüpfburg, Hotdogs, Roster sowie Kaffee und Kuchen. Eintritt ist frei.

Lions sammeln für Kinder

Eisleben: „Gemeinsam für bedürftige Kinder“ – so lautet das Motto des Benefizlaufes in Eisleben, zu dem die Lions-Clubs des Landkreises Mansfeld-Südharz gemeinsam mit der Lutherstadt Eisleben und dem Leo- Club Hettstedt am 31. Mai aufrufen. Kitas, Schulen, Unternehmen, Firmen, Einzelstarter oder Gruppen können von 10 bis 15 Uhr vom Eisleber Marktplatz aus ihre Runden drehen, um Kindern in Not zu helfen. Die Startgebühr von fünf Euro fließt in den Spendentopf, zusätzlich ein Euro pro absolvierter Runde, heißt es in einer Ankündigung.

Spendenausfahrt für kranke Kinder

Eisleben: Am 1. Juni findet die Spendenausfahrt „2 Takte – 1 Ziel“ statt, organisiert vom Verein „Herzensangelegenheit“. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Wiesengelände in Eisleben. Start der Ausfahrt ist 12 Uhr. Die Startgebühr in Höhe von fünf Euro kommt kranken Kindern zugute, heißt es in der Ankündigung.

Von Klassik bis Gospel

Stolberg: Das Chorforum Langenselbold wird am Samstag, 1. Juni, 19 Uhr, in der Stolberger Kulturkirche St. Martini ein Konzert geben. Auf dem Programm stehen Werke verschiedener Stilrichtungen, von klassischen Kompositionen bis hin zu populären Klängen aus Spiritual, Gospel und African-Songs. Der Eintritt ist frei, wie das Chorforum Langenselbold und die Kirchengemeinde St. Martini mitteilen. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Stolberger schlossnacht

Stolberg: Im Anschluss an den Stolberger Schlosslauf findet am 1. Juni, ab 18 Uhr die Schlossnacht auf Schloss Stolberg statt. Mit dabei sein wird die Band „Seamless“, außerdem gibt’s einen Food-Truck und eine Cocktailbar. Etwa einstündige Schlossführungen mit Kammerzofe Sophia von Habenichts beginnen um 19 und um 20.30 Uhr. Tagsüber öffnet das Schloss für Besucher wegen des Schlosslaufs nur von 14 bis 17 Uhr.