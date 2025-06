In der Halleschen Straße/Rathenaustraße in Eisleben ist die neugebaute Filiale des Discounters eröffnet worden. Der Markt will nicht nur mit einer größeren Verkaufsfläche punkten.

Auffällig an dem Neubau des Lidl-Marktes in der Halleschen Straße ist die große Glasfront.

Eisleben/MZ. - Nach nicht einmal einem Jahr Bauzeit ist am Donnerstag der neue Lidl-Markt an der Ecke Hallesche Straße/Rathenaustraße in Eisleben eröffnet worden. Die alte Filiale war Mitte vergangenen Jahres abgerissen worden. Der Neubau ist deutlich größer als bisher: Die Verkaufsfläche ist von rund 1.030 auf 1.250 Quadratmeter gewachsen, was unter anderem breitere Gänge ermöglicht.