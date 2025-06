Dreiste Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag eine Elektrofirma in Dessau heimgesucht - und für erheblichen Schaden gesorgt.

Dessau/MZ. - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 18. und 19. Juni, in eine Elektrofirma im Bereich Köthener Straße und Hinteres Loos im Dessauer Westen eingedrungen. Die Tat soll zwischen 22 und 0.30 Uhr passiert sein.

Aus einer Lagerhalle der Firma wurden in diesem Zeitraum mehrere Kabeltrommeln in bisher nicht genau bekannter Stückzahl entwendet. Nach Angaben eines vor Ort durch die Polizei angetroffenen Verantwortlichen liegt der Stehlschaden mit etwa 50.000 Euro, der Schaden an der Lagerhalle wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Tat oder tatverdächtigen Personen geben, die sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe des Tatortes aufhielten? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge auf oder vor dem Gelände festgestellt?

Hinweise nimmt das Polizeirevier unter Tel. 0340/25030 oder per Mail an [email protected] entgegen.