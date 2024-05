Eisleben/Hettstedt/MZ. - Neben dem Kindertag am 1. Juni gibt es am Wochenende im Mansfelder Land viel zu erleben. So lädt der Verein Herzensangelegenheiten wieder zur Spendenausfahrt „2 Takte 1 Ziel ein“, in den LutherMuseen gibt es Führungen und auch ein Familienfest. Hier die Termine im Überblick:

Thondorfer im Partymodus

Thondorf: Da darf man staunen über die Thondorfer beziehungsweise den kleinen Verein der Thondorfer Dorffreunde: Denn der stellt mehrfach im Jahr für die etwa 260 Bewohner etwas auf die Beine. Osterfeuer, Frauentag, Glühweinnachmittag, Grillnachmittag, Volleyballturnier... Die Liste der Veranstaltungen kann sich sehen lassen. Und nun steht schon wieder das Dorffest vor der Tür.

Erst im letzten Jahr feierten die Thondorfer ganz groß den 1.050. Geburtstag ihres Dorfes. Ganz so groß fällt die Party in diesem Jahr nicht aus, aber gefeiert wird von Freitag bis Sonntag. Vereinspräsident Falk Belger ist längst mit seinen Vereinskollegen im Partymodus, was das Organisatorische angeht.

Gefeiert wird wieder auf dem ehemaligen Sportplatz, den die Familie Hesse wieder kostenlos zur Verfügung stellt. Bei Dorffesten dieser Art kommt in der Regel nicht nur das gesamte Dorf zusammen, wie man so schön sagt. Viele ehemalige Thondorfer, die es in die mehr oder weniger weite Welt verschlagen hat, nutzen das Wochenende, um nach Hause zurückzukehren und mit Familie und Freunden ein paar schöne Stunden zu verbringen.

Die Vorbereitungen müssen zeitig beginnen, so Belger, sonst zieht man bei der Verpflichtung der Künstler den Kürzeren. „In diesem Jahr gibt es kein Kinderkarussell, das liegt nicht an uns.“ Falk Belger ärgert es trotzdem. Dafür ist man mit dem Festzelt, das aufgestellt wird, auch in diesem Jahr wieder weitgehend wetterunabhängig. Was bei der Wetterlage durchaus für sich spricht. Und ein bisschen Vorfreude kann der Vereinspräsident auch verbreiten: Die Dorffreunde bereiten sich schon auf ihren 20. Geburtstag vor - 2027.

Lions sammeln für Kinder

Eisleben: „Gemeinsam für bedürftige Kinder“ – so lautet das Motto des Benefizlaufes in Eisleben, zu dem die Lions Clubs des Landkreises Mansfeld-Südharz gemeinsam mit der Lutherstadt Eisleben und dem Leo Club Hettstedt am 31. Mai aufrufen. Interessierte können zwischen 10 uns 15 Uhr vom Eisleber Marktplatz aus ihren Runden drehen. Die Startgebühr von fünf Euro fließt in den Spendentopf, zusätzlich ein Euro pro absolvierter Runde.

Familienfest im Elternhaus

Mansfeld: Anlässlich des Kindertages und der Eröffnung der Mitmachausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“ am 31. Mai laden die Luthermuseen am 1. Juni zu einem Familienfest in Luthers Elternhaus in Mansfeld ein. Zwischen 10 und 18 Uhr gibt es Vorführungen in historischem Schwertkampf, Führungen durch die neue Ausstellung, Märchenaufführungen und Musik der Live-Band „Mit Herz und Hand“. Der Eintritt ist frei.

Flohmarkt zu Luthers Füßen

Eisleben: Der Innenstadt-Flohmarkt in Eisleben erfreut sich großer Beliebtheit. Und deshalb wird dieser im 15. Jubiläumsjahr erstmals an zwei Terminen stattfinden, kündigt der Eigenbetrieb Märkte an. Nun werden Flohmarkthändler sowohl am 1. Juni als auch am 3. August auf dem historischen Marktplatz rund ums Lutherdenkmal jeweils von 8 bis 14 Uhr ihre Waren – von Porzellan über Kunst bis Trödel – anbieten.

Plauderbrunch auf dem Markt

Hettstedt: Der Heimatverein der Stadt Hettstedt lädt am Sonntag zum zweiten „Hettstedter Plauderbrunch“ ein. Im Stadtzentrum sind dann alle eingeladen, gemeinsam zu brunchen. Der Heimatverein bietet Brunchtüten in verschiedenen Variationen für je sechs Euro an, die Feuerwehr ist mit Steaks und Würstchen (auf Vorbestellung) vor Ort. Jeder Platz an der Tafel kostet fünf Euro. Höhepunkt wird die Einlösung der Stadtwette sein.

Führungen am Welterbetag

Eisleben: Anlässlich des UNESCO-Welterbetages finden am Sonntag, 2. Juni, zwei Kurzführungen durch die Luthermuseen in Eisleben satt. Um 15 Uhr geht es zunächst durch die Ausstellung „Von daher bin ich – Martin Luther und Eisleben“ in Luthers Geburtshaus, 16 Uhr geht es in Luthers Sterbehaus weiter. Hier können Besucher die Ausstellung „Luthers letzter Weg“ entdecken, kündigen die Luthermuseen an.

Jazzchor singt in Ulrichkirche

Hornburg: Der Jazzchor „InTune“ aus Halle gibt am Sonntag, 2. Juni, ein Gastspiel in Hornburg. In der Dorfkirche St. Ulrich werden die Sängerinnen und Sänger a cappella Hits von Gershwin bis Stevie Wonder, Jazzklassiker und Popsongs ab 15 Uhr präsentieren. Bereits ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, der Eintritt ist frei, teilt der Förderverein der Kirche Hornburg mit.

Spendenausfahrt für kranke Kinder

Eisleben: Am 1. Juni findet wieder die Spendenausfahrt „2 Takte 1 Ziel“ statt, die vom Verein „Herzensangelegenheit“ organisiert wird. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Wiesengelände in Eisleben. Start der Ausfahrt ist 12 Uhr. Die Startgebühr in Höhe von fünf Euro kommt kranken Kindern zugute, heißt es in der Ankündigung.

Wanderung auf die Halde

Eisleben: Mit einem Berggottesdienst auf der Flachhalde beginnt die Haldenbesteigung zum ehemaligen Wolf-/Fortschrittschacht zwischen Eisleben und Volkstedt, zu der der Berg- und Hüttenleute-Verein am Sonntag um 10 Uhr einlädt. Es wird ein Unkostenbeitrag von zwei Euro für Erwachsene sowie einem Euro für Kinder (sechs bis 14 Jahre) erhoben. Der Gipfelpass ist zum Preis von zwei Euro erhältlich.

Volksfest in Molmeck

Molmeck: Am 1. und 2. Juni veranstalten die Betreiber des Bier-Start-ups „Brauwerk Lichtloch 23 UG“ das Volksfest Molmeck 24. Ab 14 Uhr gibt es am Samstag einen Kaffeeklatsch mit Sandra’s Süße Törtchen und Musik vom Fanfarenzug, Spielmannszug und dem Shanty Chor sowie „Lea & Uschi“. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen mit den Einetaler Jägern, dem Molmecker Bierfass-Staffellauf sowie Essen und Trinken weiter. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro für beide Tage, vor Ort am Samstag zehn Euro, Sonntag fünf Euro. Rentner und Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.

Chor tritt in Petrikirche auf

Eisleben: Der Frauenchor Volkstedt tritt am 1. Juni um 16 Uhr in der St.-Petri-Pauli-Kirche in der Lutherstadt Eisleben auf.

Glöckchenskat feiert Jubiläum

Röblingen: Am Sonntag, 2. Juni, begeht das Glöckchenskat-Turnier in Röblingen sein „Kristalljubiläum“. Auf der Festwiese der Gartengaststätte „Zum Glöckchen“, Kesselstraße (gegenüber dem Ärztezentrum), findet um 10 Uhr das 15. Skatturnier statt. Es werden zwei Serien zu 48 bzw. 36 Spielen nach den Regeln des Deutschen Skatverbandes gespielt. Die Startgebühr beträgt zehn Euro pro Teilnehmer, die als Preisgelder vollständig ausgeschüttet werden, plus 1 Euro Kartengeld, heißt es in der Ankündigung.

Weitere Informationen bei Sven Tomm (Tel. 01515/4 89 15 99 und dem Organisator Ulrich Soth (Tel. 034774/2 04 11)

Fest für Familien und Kinder

Gorenzen: Am Kindertag, 1. Juni, findet in Gorenzen ein Kinder- und Familienfest auf dem Festplatz statt. Ab 14 Uhr wird es dort zahlreiche Angebote für Kinder – u. a. Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln, Dosenschießen – geben. Das angebotene Essen ist für Kinder kostenlos. Zudem sollen an diesem Tag die neuen Spielgeräte für den Spielplatz eingeweiht werden, heißt es in einer Ankündigung.

Akustik-Duo im Zuckerhut

Hettstedt: Zu einem weiteren Konzert wird am Freitag, 31. Mai, in den Kunstzuckerhut Hettstedt eingeladen. Ab 19 Uhr wird das Duo Kraemer & Thust aus Quedlinburg Musik aus unterschiedlichen Genres und verschiedenen Zeitepochen in akustischem Gewand präsentieren, kündigt der Zuckerhutverein an.

Trödelmarkt im Schieferhaus

Wippra: Im Schieferhaus Wippra findet am Sonntag, 2. Juni in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ein Trödelmarkt statt. Es kann nach Herzenslust gestöbert werden. Wie die Organisatoren mitteilen, sind die Anbieter ausschließlich Privatpersonen, die allerlei Trödel, Sammlerobjekte, Spielzeug, Kinderbekleidung, Haushaltsartikel und vieles mehr anbieten.

Bauernmarkt mit Scherenschleifer

Rammelburg: Der nächste Bauernmarkt auf dem Parkplatz am „Rammelburg-Blick“ findet am kommenden Sonntag, 2. Juni, statt. Von 10 bis 16 Uhr bieten die Händler ihre Waren, die von klassischen Lebensmitteln wie Fisch, Eiern und Wurst über Handwerkskunst, Haushaltswaren bis hin zu Pflanzen reichen, an. Dieses Mal ist auch der Scherenschleifer wieder dabei, kündigt Organisator Hagen Hepach an.

Saisoneröffnung im Eisleber Freibad

Eisleben: Am 1. Juni eröffnet das Freibad in Eisleben. „Im Freibad wird für alle Altersgruppen etwas geboten. Sie können auf einer unserer Sonnenliegen entspannen, oder die Massageliegen im Attraktionsbecken genießen“, heißt es in der Ankündigung des Eigenbetriebs Bäder der Lutherstadt. Zudem wartet das Bad mit einem Wasser-Matschspielplatz, einem Volleyballplatz und einer Tischtennisplatte auf.

1. Friedeburger Brunnenbohrer

Friedeburg: In Friedeburg steigt vom 31. Mai bis 2. Juni auf dem Sportplatz das Open Air „1. Friedeburger Brunnenbohrer“. Los geht’s am Freitag um 18 mit einem Fackelumzug. Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit einem großen Kinderfest. Ab 20 Uhr lädt Radio Brocken zur Partynacht mit Marc Angerstein. Der Sonntag startet um 10 Uhr ebenfalls mit einem Kinderfest.