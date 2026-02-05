Sangerhausen plant eine kräftige Aufstockung für Stadtfeste: 50.000 Euro sollen 2026 für Frühlingserwachen, Kobermännchenfest & Co. fließen – die Entscheidung fällt demnächst im Hauptausschuss.

In diesem Jahr gibt es in Sangerhausen deutlich mehr Geld für Stadtfeste – wie die Summe verteilt werden soll

Beim Kobermännchenfest, einem der größten Stadtfeste im Südharz, ist das Sangerhäuser Zentrum meist brechend voll. In diesem Jahr wird die 30. Auflage gefeiert. Es soll dazu einen höheren Zuschuss der Stadt geben.

Sangerhausen/MZ. - Gute Nachrichten für die Ausrichter und Organisatoren von Stadtfesten in Sangerhausen: In diesem Jahr soll es, wie mit dem Haushalt beschlossen, statt der bisherigen 30 000 Euro nun einen Zuschuss von insgesamt 50.000 Euro für die Stadtfeste geben. Die Stadtverwaltung ist jetzt dabei, das umzusetzen.