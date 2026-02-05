Eil
Statt 30.000 nun 50.000 Euro In diesem Jahr gibt es in Sangerhausen deutlich mehr Geld für Stadtfeste – wie die Summe verteilt werden soll
Sangerhausen plant eine kräftige Aufstockung für Stadtfeste: 50.000 Euro sollen 2026 für Frühlingserwachen, Kobermännchenfest & Co. fließen – die Entscheidung fällt demnächst im Hauptausschuss.
Sangerhausen/MZ. - Gute Nachrichten für die Ausrichter und Organisatoren von Stadtfesten in Sangerhausen: In diesem Jahr soll es, wie mit dem Haushalt beschlossen, statt der bisherigen 30 000 Euro nun einen Zuschuss von insgesamt 50.000 Euro für die Stadtfeste geben. Die Stadtverwaltung ist jetzt dabei, das umzusetzen.