Animal Hoarding an B 242 130 verwahrloste Hunde aus Haus zwischen Wippra und Mansfeld gerettet – Tierheime in der Region am Limit

An der B 242 wurden 130 verwahrloste Hunde aus einem Wohnhaus gerettet. Die Tiere sind in teils besorgniserregendem Zustand – und die Tierheime der Region stoßen an ihre Grenzen. Während die Behörden eine Strafanzeige gegen die Halterin prüfen, fordern Tierschützer mehr Kontrollen, um solches Tierleid zu verhindern.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 21.11.2025, 10:43
Auch dieser erst wenige Wochen alte Welpe wurde aus dem Haus an der B 242 gerettet.
Auch dieser erst wenige Wochen alte Welpe wurde aus dem Haus an der B 242 gerettet. (Foto: Tierheim Nordhausen)

Wippra/Mansfeld/MZ. - Die bei einem Großeinsatz aus einem Wohnhaus an der B 242 geretteten 130 Hunde bringen die Tierheime der Region an ihre Belastungsgrenzen.