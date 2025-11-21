Animal Hoarding an B 242 130 verwahrloste Hunde aus Haus zwischen Wippra und Mansfeld gerettet – Tierheime in der Region am Limit

An der B 242 wurden 130 verwahrloste Hunde aus einem Wohnhaus gerettet. Die Tiere sind in teils besorgniserregendem Zustand – und die Tierheime der Region stoßen an ihre Grenzen. Während die Behörden eine Strafanzeige gegen die Halterin prüfen, fordern Tierschützer mehr Kontrollen, um solches Tierleid zu verhindern.