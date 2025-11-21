In Halle ist ein Radfahrer am Donnerstagmorgen mit einem Reh kollidiert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Radfahrer kracht in Hafenstraße mit Reh zusammen! Mann schwer verletzt im Krankenhaus

Ein Radfahrer ist am Donnerstag in Halle mit einem Reh zusammengestoßen.

Halle (Saale). – Am Donnerstagmorgen ist ein Radfahrer in Halle in der Hafenbahnstraße mit einem Reh zusammengestoßen, so die Polizei.

Demnach war der Radfahrer gegen 6.40 Uhr in der Hafenstraße in der Nähe der Pulverweiden unterwegs. Ein Radfahrer sei dort mit einem Reh zusammengestoßen.

Durch den Unfall zog er sich nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus weiter behandelt.