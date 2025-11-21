Vom denkmalgeschützten Haus am Badstuben in Ballenstedt war nur noch eine Giebelwand übrig. Jetzt ist es nahezu vollständig wieder aufgebaut. Historisches Baumaterial und moderne Technik kommen hier zusammen.

Ballenstedt/MZ. - Es scheint, als wäre es nie anders gewesen: Nichts erinnert daran, dass das Haus am Badstuben 4 in Ballenstedt noch vor einigen Monaten eine Ruine war, von der nicht mehr geblieben ist als eine Giebelwand. Der Wiederaufbau des denkmalgeschützten Gebäudes ist weitgehend abgeschlossen; Handwerker führen derzeit letzte Innenarbeiten aus.