Der Newkid Verein aus Dessau hat einen Mietvertrag für das Depot in der ehemaligen Brauerei unterschrieben. Welche Umbaumaßnahmen jetzt anstehen und auf welche Fördergelder man hofft.

Neues Leben für das Depot der alten Brauerei - Newkid-Verein hat Mietvertrag und erste Pläne

Hannes Frohberg, Klara Lehmann und Joerg Schnurre (v.l.n.r.) packen beim Umbau selbst mit an.

Dessau/MZ. - Freudestrahlend fischt Joerg Schnurre eine Ein-Cent-Münze aus dem Geröll am Boden auf. „Das ist jetzt unser Glückscent“, verkündet er. Glück hatte der Newkid Verein, von dem Schnurre der Vorsitzende ist, bereits. Denn im September konnte der Newkid, was für „Noch ein weiterer Klub in Dessau“ steht, einen Mietvertrag mit dem Brauereiverein für das Depot auf dem alten Brauereigelände unterschreiben.