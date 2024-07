Dessau-Rosslau/MZ. - Als Thomas Busch, der Vorsitzende des Brauhaus-Vereins, am 2. Juni im Alter von 56 Jahren verstarb, war das für langjährige Wegbegleiter und der Brauerei verbundene Akteure eine traurige und schockierende Nachricht. Doch im Sinne des rund 30.000 Quadratmeter großen Geländes, mit seiner teilweise sehr maroden Bausubstanz, wollen die Mitglieder des Newkid-Vereins in Dessau nicht lange in Trauer und Schockstarre versinken, um vom Brauerei-Gelände zu retten, was noch zu retten ist.

