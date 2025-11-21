In Schlaitz scheiden sich die Geister an einem Bauvorhaben in der Nachbarschaft des Muldestausees. Was entstehen soll und warum das für Ärger sorgt.

Weicht der Wald einem Bauvorhaben? Wohnen an der Seestraße in Schlaitz bleibt Streitfall

Der Flächennutzungsplan regelt auch in der Gemeinde Muldestausee, was wo gebaut werden darf. In Schlaitz müsste er angepasst werden.

Schlaitz/MZ. - Es ist ein Grundstück in ruhiger Lage. Der Stausee liegt in Reichweite. Beste Voraussetzungen für einen Neubau, idealerweise als Domizil für die reifere Generation. Die Ideen reichen von Seniorenresidenz bis zum altersgerechten Wohnen. Bekannt wurden erste Vorstellungen in Schlaitz bereits vor Jahren.