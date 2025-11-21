Seit April gibt es im Landkreis Harz eine neue Richtlinie, mit der die Mietobergrenzen herabgesetzt wurden. Das sorgte sowohl auf Seiten der Betroffenen als auch der Vermieter für Kritik. So ist die Lage gut sieben Monate nach Inkrafttreten.

Jobcenter kürzt erste Mietzahlungen - so viele Betroffene gibt es im Landkreis Harz

Die Vermieter hatten angegeben, dass sie kaum freie Wohnungen zu den vorgegebenen Konditionen haben.

Landkreis Harz/MZ/tho. - Seit April gilt im Landkreis Harz eine neue Richtlinie für die Kosten der Unterkunft. Sie geriet bei Betroffenen wie auch Vermietern in die Kritik. Erstere fürchteten um ihren Wohnraum; und letztere – zumindest die von der MZ angefragten – haben nach eigenen Angaben kaum freie Wohnungen zu den vorgegebenen Konditionen in der Vermietung.