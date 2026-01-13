Dokumente in Südharz Gemeinde Südharz stellt fast 1.800 Reisepässe und Personalausweise in einem Jahr aus
Wie viele in Südharz den Express-Zuschlag für den Reisepass zahlten und wie oft das biometrisches Passbild gleich vor Ort angefertigt wurde.
Südharz/MZ. - Fast 1.800 Personalausweise und Reisepässe hat das Einwohnermeldeamt der Gemeinde Südharz im vergangenen Jahr ausgestellt; die Gemeinde hat rund 8.860 Einwohner. Die Zahlen gehen aus einer Statistik hervor, die Kevin Seifert kürzlich dem Gemeinderat präsentiert hat.