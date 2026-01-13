Wie viele in Südharz den Express-Zuschlag für den Reisepass zahlten und wie oft das biometrisches Passbild gleich vor Ort angefertigt wurde.

Gemeinde Südharz stellt fast 1.800 Reisepässe und Personalausweise in einem Jahr aus

Über 1.400 Personalausweise hat das Einwohnermeldeamt der Gemeinde Südharz im vergangenen Jahr ausgestellt.

Südharz/MZ. - Fast 1.800 Personalausweise und Reisepässe hat das Einwohnermeldeamt der Gemeinde Südharz im vergangenen Jahr ausgestellt; die Gemeinde hat rund 8.860 Einwohner. Die Zahlen gehen aus einer Statistik hervor, die Kevin Seifert kürzlich dem Gemeinderat präsentiert hat.