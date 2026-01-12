Mit der Verleihung der Melvin Jones Fellow Award, der höchsten Auszeichnung von Lions Clubs International, wird das außergewöhnliche Engagement von Marion Friz gewürdigt. Sie will auch künftig in der Vereinigung mitwirken.

Frühere Chefin des Sangerhäuser Lions-Clubs erhält hohe Auszeichnung – und verrät, was sie am meisten überrascht hat

Marion Friz mit der Auszeichnung. Es ist die höchste, die der Lions-Club zu vergeben hat.

Sangerhausen/MZ. - Hohe Ehre für Marion Friz: Die 67-jährige ehemalige Präsidentin des Lions-Clubs Sangerhausen-Rosenstadt ist jetzt mit dem Melvin-Jones-Fellow-Award ausgezeichnet worden. Bei dem Preis handelt es sich um die höchste Anerkennung, die die Lions Clubs International Foundation zu vergeben hat. Seit 1973 werden mit dem Preis Menschen für ihr besonderes humanitäres Wirken geehrt. Die Auszeichnung ist dabei nach dem Gründer von Lions-Club International benannt.