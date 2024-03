Fünf Kandidaten stehen zur Wahl Fragen vor der Oberbürgermeisterwahl in Sangerhausen: Wie weiter mit der Trillerei?

Am 14. April wird in Sangerhausen ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die MZ befragt dazu in loser Folge die fünf Kandidaten. Heute Teil 3: der Schandfleck. Was sehen Sie für Möglichkeiten, das Areal in der Altstadt in einen ordentlichen Zustand zu versetzen?