In einer Gesprächsrunde mit Landrat Schröder legt die Bürgerinitiative ihre Sicht auf mögliche Probebohrungen nach Gips dar. Was er entgegnete und wie der Stand der Dinge ist.

Hainrode/MZ. - Sind Probebohrungen nach möglichen Gipsvorkommen im Gipskarstgebiet in Südharz gefährlich? Oder genauer gesagt: Wie gefährlich sind sie wirklich? Über diese Grundfrage tauschten sich Mitglieder der Bürgerinitiative „Pro Südharz - Gegen Gipsabbau - Für Naturschutz“ am Montagabend in Hainrode aus. Zu Gast in der kleinen und persönlichen Runde waren auch Landrat André Schröder (CDU) und der Leiter des Umweltamts, Steffen Hooper.