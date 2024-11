Die Firma Knauf will im Südharz nach Gips suchen und dazu Probebohrungen durchführen. Nun hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die dies verhindern will.

Südharz/MZ. - Um sich gegen die vom Unternehmen Knauf geplanten Probebohrungen im Gipskarstgebiet in Südharz einzusetzen, hat sich am Mittwoch eine Bürgerinitiative gegründet. Sie heißt „Pro Südharz. Gegen Gipsabbau. Für Naturschutz“. Das teilte ihr Vorsitzender Daniel Reineberg mit. Im Rahmen des ersten Gipskarst-Stammtisches in der Gaststätte „Zur Queste“ in Questenberg habe man neben der Gründung der Bürgerinitiative vor allem den Austausch untereinander gesucht.